Erdoğan’a ‘diktatör bozuntusu’ diyen sözde tiyatrocunun cezası belli oldu
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaret eden sözde tiyatrocu Orhan Aydın'a 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.17 Ekim 2019 Perşembe 17:22
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret eden sözde tiyatro oyuncu Orhan Aydın hapis cezasına çarptırıldı.
2017 yılında Kuşadası'nda katıldığı bir programda halkın seçtiği Cumhurbaşkanı Erdoğan'a 'diktatör bozuntusu' sözleriyle hakaret eden sözde tiyatrocuya Cumhurbaşkanına hakaret suçundan 11 ay 20 gün hapis cezası verildi.
YORUM YAZ