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Erdoğan'a çirkin sözler! Katar'ın hediye ettiği uçak Muharrem İnce'yi gerdi

Katar Emiri Al Sani'nin Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a hediye ettiği VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçak, CHP'nin zoraki cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'yi rahatsız etti. Türkiye-Katar ilişkilerinden rahatsız olan İnce, "Erdoğan eski tacir. Hiçbir şeyin bedava olmadığını iyi bilir" dedi.

18 Eylül 2018 Salı 22:12
Erdoğan'a çirkin sözler! Katar'ın hediye ettiği uçak Muharrem İnce'yi gerdi

CHP'nin 24 Haziran seçimlerindeki Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, Katar Emiri Şeyh Temim’in hediye ettiği VIP donanımlı Boeing 747-8 tipi özel uçakla ilgili sosyal medya hesabından açıklamalarda bulundu. İnce, Twitter hesabından yaptığı açıklamada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik çirkin ifadeler kullandı.

Türkiye-Katar ilişkilerinden rahatsız olan İnce, Türkiye'ye hediye edilen uçakla ilgili yaşadığı hazımsızlıkları şu ifadelerle dile getirdi:

"16 milyon kardeşimiz yoksul, 6 milyon insanımız işsizken ejder meyveli smoothie içip 500 milyon dolarlık iki katlı jet peşinde koşmak en başta ahlaki değildir.

"ERDOĞAN HİÇBİR ŞEYİN BEDAVA OLMADIĞINI İYİ BİLİR"

Erdoğan eski tacir. Hiçbir şeyin bedava olmadığını iyi bilir. Birisi 500 milyon dolarlık dünya tarihinde görülmemiş bir jet hediye ediyorsa bunun bir bedeli vardır. Ben de soruyorum. Ne sattınız? Dış politik bir menfaat mi, başka bir menfaat mi, bunu millete açıklayın.

"HESABINI MİLLET ADINA BİZ SORARIZ"

Halkımız kendi menfaatlerini koruması için o koltukları size emanet etti. Lüks ve şatafat tutkusu peşinde koşup, Saraylarda yaşayıp, jete binmek için bu milletin menfaatlerine aykırı bir adım attıysanız, bunun hesabını da millet adına biz sorarız.

"500 MİLYON DOLARLIK JETE BİNMEK ÇİRKİNLİKTİR"

Millet sofrasına ekmek koyamazken, 500 milyon dolarlık jete binmek çirkinliktir. Bu çirkinliğin üstünü kapatmak için İş Bankası konusunu gündeme getirmek de katmerli çirkinliktir. Bir bankanın hisse senetlerini tartışmaya açmak, bu krizde aynı zamanda sorumsuzluktur.

Türkiye'nin şatafat peşinde koşan, israfı itibar sanan, sorumsuz bir yönetime ihtiyacı yok. Türkiye'nin ihtiyacı kalkınmak, büyümek, gelişmek için yepyeni bir zihniyettir. Bu israf düzeni bitene kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz.

Vatandaşın ekmeğini küçülten ama sarayın bütçesini büyüten anlayışa milletimizle son vereceğiz. Bu ülkenin kaynakları dar bir kadronun zenginleşmesi için değil halkın refahını arttırmak için kullanılacak."

Haber Tarihi: 18 Eylül 2018 Salı 22:12
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  2. muharrem ince
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