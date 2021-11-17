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Ekonomi Erdoğan'a "Bir faiz indirimi daha mı geliyor?" sorusu soruldu! İşte cevabı
Ekonomi

Erdoğan'a "Bir faiz indirimi daha mı geliyor?" sorusu soruldu! İşte cevabı

Grup toplantısında faize karşı olduğunu bir kez daha söyleyen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a gazeteciler "Bir faiz indirimi daha mı geliyor?" sorusunu sordu. Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erdoğan "Bırakın da Merkez Bankası bağımsız olarak kararını versin" dedi.

Yeniakit Publisher
2021-11-17 14:33:00 -
Erdoğan'a "Bir faiz indirimi daha mı geliyor?" sorusu soruldu! İşte cevabı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin TBMM Grup Toplantısı'nda yaptığı konuşmada faize dair dikkat çeken mesajlarda bulundu. Faize karşı olduğunu bir kez daha vurgulan Erdoğan, görevde olduğum sürece faizle ve enflasyonla mücadeleyi sürdüreceğini söyledi.

"Faiz sebeptir, enflasyon neticedir"

Erdoğan, "Faiz sebeptir, enflasyon neticedir. Bunu farklı yere çevirme gayretine girenlere diyorum ki boşuna uğraşmayın. Biz faiz belasını bu milletin sırtından kaldıracağız. Biz faize kesinlikle milletimizi ezdiremeyiz. Bunun başka çıkışı olamaz. Bu görevde olduğum sürece faizle mücadelemi sonuna kadar sürdüreceğim ve enflasyonla mücadelemi de sürdüreceğim." ifadelerini kullandı.

"Bir faiz indirimi daha mı geliyor?"

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu yarın toplanacak. Kurul milyonların merakla beklediği faiz kararını açıklayacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı açıklama ise akıllara "Bir faiz indirimi daha mı geliyor?" sorusunu getirdi.

Grup toplantısı sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın açıklanacak faiz kararına ilişkin bir soruya da yanıt verdi. Erdoğan, "Merkez Bankası bağımsız değil mi? Bağımsızlığını konuşuyorsunuz, bırakın da bağımsız olarak kararını versin" ifadelerini kullandı.

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