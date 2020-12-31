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Dünya "Erdoğan'a baskıyı artıralım"
Dünya

"Erdoğan'a baskıyı artıralım"

Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Claudia Roth, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve derneklere çeşitli şekillerde müdahale edilmesinin önünü açan kanun teklifi sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik baskıların artırılması gerektiğini dile getirdi.

Yeniakit Publisher
2020-12-31 19:09:00 -
"Erdoğan'a baskıyı artıralım"

Münübe Yılmaz

Almanya Federal Parlamento Başkan Yardımcısı Claudia Roth, TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen ve derneklere çeşitli şekillerde müdahale edilmesinin önünü açan kanun teklifi sebebiyle Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik baskıların artırılması gerektiğini dile getirdi."Almanya ve Avrupa Birliği olarak bu otokratik rotaya daha fazla tahammül etmemiz mümkün değil. Artık Erdoğan'a güçlü bir sinyalin verilmesinin zamanı çoktan geldi" diyen hadsız Roth, Türkiye'ye silah sanayii ürünlerinin ihracatının da durdurulması gerektiğini söyledi. TBMM'den geçen yasanın Türk toplumunun ve siyasetinin otokratik yönetime geçme sürecinde önemli bir tetikleyici olduğunu kaydeden Roth, Türkiye’de, İçişleri Bakanlığının derneklere müdahalesini kolaylaştıran teklifin amacının eleştirel sesleri susturmak olduğunu iddia etti.Yeşiller Partili Roth, terörle mücadele yasalarının, muhalefete ve sivil toplum kuruluşlarına karşı kullanılarak istismar edilmesinin Türkiye'de bir gelenek olduğunu ileri sürerek, AİHM'nin kararına rağmen, Selahattin Demirtaş'ın serbest bırakılmamasını da eleştirerek, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a yönelik baskıların artırılması gerektiğini savundu.

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