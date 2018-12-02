Erdoğan zirvenin aranan ismi

Hacı Yakışıklı Buenos Aires

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’de düzenlenen G20 Liderler Zirvesi sona erdi. Bu yıl ev sahipliğini Arjantin’in yaptığı ve 19 lider ile Avrupa Birliği’nin katıldığı zirve G20 Liderler Bildirgesi’nin imzalanmasıyla sona erdi. Zirve kapsamında Arjantin’de bulunan Başkan Recep Tayyip Erdoğan, dünkü temasları kapsamında G20’ye katılan liderlerin onuruna verilen yemeğe iştirak etti. Erdoğan daha sonra, ABD Başkanı Donald Trump, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Jinping, İngiltere Başbakanı Therasa May, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer, Japonya Başbakanı Shinzo Abe, Arjantin Devlet Başkanı Mauricio Macri, Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera ve Hollanda Başbakanı Mark Rutte ile görüştü.

Trump’la 50 dakika

G-20 Zirvesi’nde aile fotoğrafı çekilmesinin ardından, liderlerin onuruna yemek verildi. Daha sonra ikili görüşmelere geçen Erdoğan, liderlerin ilgi odağı oldu. ABD Başkanı Trump ile 50 dakikalık bir görüşme gerçekleştiren Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile de bir araya geldi. Başkan Erdoğan, Putin ile görüşmesine ilişkin “Hayati konularda görüşme fırsatımız oldu. İdlib’le ilgili atmamız gereken farklı adımlar var. Türk Akımı ile ilgili görüşmeler önem arz ediyor” ifadelerini kullandı.

Başkan Erdoğan’ın Arjantin’deki temaslarının ardından Paraguay ve Venezuela’ya hareket etmesi bekleniyor.

Kaşıkçı 7.5 dakikada boğularak öldürüldü

Başkan Erdoğan, G-20 kapsamında gerçekleştirdiği görüşmeler sonrası çok önemli açıklamalar yaptı. Cemal Kaşıkçı cinayetiyle ilgili konuşan Erdoğan, Kaşıkçı’nın 7.5 dakika içerisinde boğularak öldürüldüğünü söyledi. Erdoğan, “Bu cinayet, Türkiye’nin kararlı tavrı sayesinde açığa çıkmıştır. Bizim için bu olay alçakça bir cinayettir. Bu vahşi cinayetin emrini vereninden uygulayanına kadar tüm sorumluları ortaya çıkartılmadan ne İslam dünyasının ne de dünya kamuoyunun tatmin olması mümkün değildir” dedi.

Fırat’ın doğusuna operasyon çok yakında

Suriye’nin kuzeyinde ülkemizin ve bölgemizin güvenliğine tehdit oluşturan hiçbir yapıya izin vermeyeceklerini de söyleyen Erdoğan, “Fırat’ın batısını olduğu gibi doğusunu da bölücü terör örgütünün zulmünden ve işgalinden çok yakın bir zamanda kurtaracağız” ifadelerini kullandı.

KKTC’nin haklarının gaspedilmesine izin vermeyiz

Türkiye’nin, Doğu Akdeniz’de kendi hukukunu korumakta kararlı olduğuna da işaret eden Erdoğan, “Doğu Akdeniz’deki hidrokarbon kaynaklarının asli sahiplerinden KKTC’nin haklarının emrivakilerle gaspedilmesine asla izin vermeyeceğiz. Rum kesimi, Kıbrıs Türkü’nün asli haklarını görmezden gelen mütecaviz politikalarını devam ettirdikçe gerekli önlemleri almayı sürdüreceğiz” diye konuştu.