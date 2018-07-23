Erdoğan zirvede! Gündem milli para

Dünya ekonomisinde yüzde 23 pay sahibi Güney Afrika, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın oluşturduğu (BRICS) birliğin 10. Liderler Zirvesi'ne Türkiye de İslam İşbirliği Teşkilatı dönem başkanı sıfatıyla davet edildi. Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın NATO Zirvesi'nin ardından katılacağı ikinci uluslararası zirve olacak toplantı, 25-27 Temmuz'da Güney Afrika'nın Johannesburg kentinde yapılacak. Erdoğan'ın zirvede Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile ikili görüşmeler yapacak. Erdoğan, zirvenin ardından Cumhurbaşkanı düzeyinde Zambiya'ya ilk resmi ziyareti gerçekleştirecek. Erdoğan, bu ziyaretlerde ikili ekonomik ilişkileri geliştirecek adımların yanı sıra FETÖ ile mücadele konusunu liderlerle görüşecek.

Başkan Erdoğan, 10. BRICS Liderler Zirvesi'ne katılmak üzere 25-27 Temmuz tarihlerinde Güney Afrika'nın Johannesburg kentine gidecek.



İİT DÖNEM BAŞKANI OLARAK DAVETLİ

Dünya ekonomisinin yüzde 23'ünü elinde tutan, Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'dan oluşturan BRICS ülkelerinin Liderler Zirvesi'ne Türkiye, İİT Dönem Başkanı sıfatıyla davet edildi. Erdoğan, BRICS Zirvesi çerçevesinde 27 Temmuz'da gerçekleştirilecek "BRICS Artı" oturumuna katılacak. Başkan Erdoğan'ın zirveye katılımı, Türkiye ile BRICS arasındaki ilk yüksek düzeyli temas olacak.



YOĞUN ZİRVE TRAFİĞİ

Başkan Erdoğan, zirvede bir dizi ikili görüşme gerçekleştirecek. Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Çin Devlet Başkanı Şi Cinping, Hindistan Devlet Başkanı Narendra Modi, Brezilya Devlet Başkanı Michel Temer ve Güney Afrika Devlet Başkanı Cyril Ramaphosa ile de bir araya gelerek ikili görüşmelerde bulunacak. İkili görüşmelerde ekonomi ve ticareti geliştirmek için önümüzdeki dönemde atılacak adımlar ele alınacak. Bu kapsamda özellikle milli paralarla ticaret ve bazı ticaret anlaşmaları da liderler arasında görüşülecek.



PUTİN VE Şİ İLE GÖRÜŞECEK

Erdoğan'ın Putin ile yapacağı ikili görüşmede özellikle Akkuyu ve Türk Akımı projelerinde gelinen son durum ele alınacak. İkili ekonomik ilişkileri geliştirmek üzere savunma, enerji ve turizm alanında atılacak adımları ele alacak iki lider, başta Suriye olmak üzere bölgesel gelişmeleri de değerlendirecek. Çin Devlet Başkanı Şi ile Erdoğan'ın görüşmesinde ise, iki ülke arasındaki ithalat ve ihracatı daha dengeli bir hale getirmek için atılabilecek adımlar ele alınacak.



FETÖ UYARISI YAPACAK

Güney Afrika Devlet Başkanı Ramaphosa ile görüşmesinde de ekonomi ilişkilerinin geliştirilmesini ele alacak olan Erdoğan, FETÖ ile ilgili uyarılarını yapacak. Erdoğan, FETÖ'nün tüm ülkeler için bir tehdit olduğu mesajını vererek, FETÖ ile mücadelede işbirliğine hazır olduklarını belirtecek. Erdoğan ile Brezilya Devlet Başkanı Temer arasındaki görüşmede ise iki ülke arasındaki ekonomik ve kültürel ilişkiler ele alınacak. Erdoğan, zirvenin ardından yine Afrika'nın güneyindeki diğer bir Afrika ülkesi Zambiya'yı ilk ziyaretini gerçekleştirecek. Görüşmelerde FETÖ ile mücadele konusu da ela alınacak.



GÜNDEM TİCARET VE EKONOMİ OLACAK

Zirvenin gündeminde katılımcı ülkelerin ikili ekonomik ilişkilerinin yanı sıra son dönemde ABD ile Çin arasında baş gösteren ticaret savaşları da yer alacak. Zirveye katılan liderler, bölgesel ve küresel meseleler hakkında görüş alışverişinde bulunacak. Terörle mücadele konusunda işbirliği de liderlerin gündeminde olacak.



HİNDİSTAN İLE HEDEF 10 MİLYAR DOLAR

Hindistan Devlet Başkanı Modi ile de görüşecek olan Erdoğan, iki ülke arasındaki ticaret hacmini 10 milyar dolara çıkarmak için önümüzdeki dönemde özellikle bilgi teknolojileri, enerji ve turizm alanında atılacak adımlar masaya yatırılacak. Erdoğan, Modi ile FETÖ ile mücadele konusunu de görüşecek.



ERDOĞAN'DAN ÇİFTE MESAJ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Erzurum Kongresi'nin 99'uncu ve Hatay'ın anavatana katılışının 79'uncu yıl dönümleri nedeniyle birer mesaj yayımladı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 23 Temmuz Erzurum Kongresi'nin yıl dönümü dolayısıyla yayınladığı mesajda, "Aziz milletimizin kendi kaderini, kendi geleceğini tayin etme iradesini tüm dünyaya ilan ettiği Erzurum Kongresi, Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolun kilometre taşlarından biri olmuş, milli birlik ve beraberliğimizin güçlenmesine büyük katkı sağlamıştır" dedi.

23 Temmuz Hatay'ın anavatana katılışının yıl dönümü için yayımladığı mesajda ise Hatay'ın kararlı bir şekilde yürütülen barışçı ve akılcı politikalar ile 79 yıl önce anavatana katıldığını anımsatarak, bunun Cumhuriyetin ilanından sonra Türkiye'nin en büyük kazanımlarından biri olduğuna dikkat çekti.



1100 GAZETECİ İZLEYECEK

Dünya ekonomisinde yüzde 23 pay sahibi olan BRICS, birliği oluşturan Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika'nın İngilizce kısaltmalarından oluşuyor. Güney Afrika'da 10'uncusu düzenlenen zirveye Erdoğan, İİT dönem başkanı sıfatıyla katılıyor. Zirveyi bin 100 gazeteci takip edecek.