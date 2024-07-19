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Medya Erdoğan ‘zam’ sürprizi yapar mı? O isim, dikkat çeken o detaya vurgu yaptı
Medya

Erdoğan ‘zam’ sürprizi yapar mı? O isim, dikkat çeken o detaya vurgu yaptı

Yeniakit Publisher
2024-07-19 17:05:00 -
Erdoğan ‘zam’ sürprizi yapar mı? O isim, dikkat çeken o detaya vurgu yaptı

Yalçın Bayer, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında, emekli aylıklarında yapılacak zamların detaylarını paylaştı. Bayer, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının 2 bin 500 TL artışla 12 bin 500 TL'ye çıkarıldığını yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam yapmasının sürpriz olup olmayacağını sorgulayan Bayer, yeni aylıkların Hazine desteğiyle belirlendiğini belirtti. Yazısında, bu artışların emekliler için yeterli olup olmadığını tartışan Bayer, özetle şunları kaydetti:

Yalçın Bayer, Hürriyet gazetesindeki köşe yazısında, emekli aylıklarında yapılacak zamların detaylarını paylaştı. Bayer, en düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının 2 bin 500 TL artışla 12 bin 500 TL'ye çıkarıldığını yazdı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ek zam yapmasının sürpriz olup olmayacağını sorgulayan Bayer, yeni aylıkların Hazine desteğiyle belirlendiğini belirtti. Yazısında, bu artışların emekliler için yeterli olup olmadığını tartışan Bayer, özetle şunları kaydetti:

"En düşük SSK ve Bağ-Kur emekli aylığının 2 bin 500 TL tutarında artışla 10 binden 12 bin 500 TL’ye çıkarılması milyonlar tarafından buruk karşılandı.

AK Partili Abdullah Güler’in yaptığı açıklamaya göre 3 milyon 703 bin 788 emeklinin yeni aylığı Hazine desteği ile 12 bin 500 TL olarak saptandı. En düşük emekli aylığını artıran maddenin vergi düzenlemesiyle birlikte önümüzdeki günlerde yasalaşması bekleniyor.

Eğer yasa ay sonuna dek çıkmazsa emekliye aylık farkı ağustosta ödenecek. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 500 TL daha zam vermesi sürpriz olur mu? Abdullah Güler, bütçe olanakları doğrultusunda bu artışı yapabildiklerini, seyyanen artışın söz konusu olmadığını açıkladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

(...)

Hazine’nin 2 bin 500 TL’lik katkısı taban aylıklara yansıtılmayacağından kök aylıklarda yine artış olmayacak. Bu artışla ortalama aylık 14 bin 500 TL’ye yükseldi. Yıllardır süren uygulamadan ötürü en düşük aylığa mahkum olan emekli, dul ve yetim sürekli yitiriyor. (...) 12.5 bin TL’nin üzerinde aylık alan SSK ve Bağ-Kur emeklisinin aylıklarında yüzde 24.73 oranında artış olacak. Memur/memur emeklisinin maaşına da yüzde 19.31 oranında zam yapılacak. Umutlar Ocak 2025’e kaldı."

 

 

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