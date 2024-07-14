‘Erdoğan yurt dışına kaçacak’ diyenlerin hepsi yurt dışına kaçtı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) firari üyelerinin yaklaşık yüzde 16'sının ABD'de, yüzde 23'nün de Almanya'da olduğunu bildirdi. Aranan şahısların yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıklarını aktaran Yerlikaya, örgütün uluslararası alanda okul, medya, sivil toplum kuruluşları ve ticari işletmeler gibi kuruluşlarla yapılanmaya yöneldiğini vurguladı.

YURT İÇİNİN FİNANSMANI YURT DIŞINDAN

Örgütün, 15 Temmuz darbe girişimi sonrasında yurt dışında elde ettikleri gelirle yurt içi faaliyetlerini finanse etmeye ve Türkiye'deki yapılanmasını bu şekilde korumaya çalıştığını kaydeden Yerlikaya, "Bu her ne kadar muhataplarımıza anlatılmış olsa da firari örgüt mensuplarının yaklaşık yüzde 16'sının ABD'de ve yaklaşık yüzde 23'ünün de Almanya'da olduğu değerlendiriliyor" ifadelerini kullandı.