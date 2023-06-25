  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Siyaset Erdoğan yolsuzluğu önlerken Kılıçdaroğlu bunu yaptı!
Siyaset

Erdoğan yolsuzluğu önlerken Kılıçdaroğlu bunu yaptı!

Yeniakit Publisher
2023-06-25 22:17:00 -
Erdoğan yolsuzluğu önlerken Kılıçdaroğlu bunu yaptı!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve iş adamı Bülent Göktuna’nın tutuklanmasından sonra ortalığı karıştırmaya çabaladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gizli yürütülen soruşturmada, eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve iş adamı Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklandı.

Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajla Mehmet Bostan’ın tutuklanmasını isim kullanmadan hedef alarak, provokatif bir paylaşımda bulundu.

Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın dikkati ve azmi sayesinde yolsuzluğa darbe indirilmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:

Türkiye Varlık Fonu, Saray hükümetinin her türlü denetimden uzak tuttuğu kara kutusudur. Şimdi eski başkanı tutuklanmış. Meclis’ten “TMSF’deki yolsuzluklar araştırılamaz” kanununu geçiren Erdoğan’a soruyorum, bu kişi rüşvet aldığı için mi tutuklandı, rüşveti paylaşmadığı için mi?

Yolsuzluğu önlerse yine Erdoğan önler! Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna tutuklandı...
Yolsuzluğu önlerse yine Erdoğan önler! Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna tutuklandı...

Gündem
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yolsuzluğu önlerse yine Erdoğan önler! Mehmet Bostan ve Bülent Göktuna tutuklandı...

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23