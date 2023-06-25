Erdoğan yolsuzluğu önlerken Kılıçdaroğlu bunu yaptı!
CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve iş adamı Bülent Göktuna’nın tutuklanmasından sonra ortalığı karıştırmaya çabaladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla gizli yürütülen soruşturmada, eski Varlık Fonu Başkanı Mehmet Bostan ve iş adamı Bülent Göktuna, 25 milyon dolarlık usulsüz komisyona aracılık ederek devleti zarara uğrattıkları gerekçesi ile tutuklandı.
Kılıçdaroğlu, Twitter hesabından paylaştığı mesajla Mehmet Bostan’ın tutuklanmasını isim kullanmadan hedef alarak, provokatif bir paylaşımda bulundu.
Kemal Kılıçdaroğlu, Erdoğan'ın dikkati ve azmi sayesinde yolsuzluğa darbe indirilmesine ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Türkiye Varlık Fonu, Saray hükümetinin her türlü denetimden uzak tuttuğu kara kutusudur. Şimdi eski başkanı tutuklanmış. Meclis’ten “TMSF’deki yolsuzluklar araştırılamaz” kanununu geçiren Erdoğan’a soruyorum, bu kişi rüşvet aldığı için mi tutuklandı, rüşveti paylaşmadığı için mi?