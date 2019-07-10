Erdoğan: Yıldırım’ı Kenarda bırakmak düşünülemez

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Bosna Hersek dönüşü uçakta gazetecilerin sorularını cevapladı.

Erdoğan'a İBB adaylığı için Meclis Başkanlığı'ndan istifa eden Binali Yıldırım'a yeni dönemde görev verilip verilmeyeceği de soruldu. Erdoğan, "Binali Bey ile ilgili bir tasarrufunuz olacak mı?" sorusunu şu şekilde cevapladı:

"Binali bey benim yol arkadaşım, dava arkadaşım. Nerede, nasıl değerlendirme hususu olacaksa bunların da yapı içindeki gelişmelere bakarak değerlendirmeleri yaparız. Ama benim bir dava ve yol arkadaşım olarak bu denli yetişmiş, kaliteli bir arkadaşımızı tabii ki kenarda bırakmak gibi bir şey düşünülemez."