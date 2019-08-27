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Erdoğan yerinde inceledi! Abdullah Ağar'dan çok kritik SU-57 ve SU-35 açıklaması

Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen olan SU-57 ve SU-35'lerin ülkemizin için önemine vurgu yaparak, "Türkiye, Atlantik'ten bir adım daha uzaklaşıp Avrasya'ya bir adım daha yaklaşacak" dedi.

27 Ağustos 2019 Salı 14:49
Erdoğan yerinde inceledi! Abdullah Ağar'dan çok kritik SU-57 ve SU-35 açıklaması

Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a gösterilen olan SU-57 ve SU-35'lerle ilgili olarak, eğer doğrudan temin, ortak üretim, tekno transfer üzerinden bu işbirliğinin gelişip ve sonuç alınması durumunda Türkiye'nin Atlantik'ten bir adım daha uzaklaşıp Avrasya'ya bir adım daha yaklaşacağını aktardı.

Güvenlik ve terör uzmanı Abdullah Ağar, Rusya Başbakan Yardımcısı Yury Borisov'un Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a bugün SU-57 ve SU-35'lerin gösterileceğini söylediği açıklamayı paylaştı.

Ağar, eğer doğrudan temin, ortak üretim, tekno transfer üzerinden bu işbirliğinin gelişip ve sonuç alınması durumunda Türkiye'nin Atlantik'ten bir adım daha uzaklaşıp Avrasya'ya bir adım daha yaklaşacağını söyledi.

Ağar, şöyle devam etti:

"- 1948’den beri devam eden ABD F serisi bağımlılığı sona erecek.

- TR’nin Batı bloğu ile başta güvenlik/jeopolitik ve stratejik ilişkileri olmak üzere pek çok alanda çok farklı bir boyuta sürüklenecek.

- Türkiye rakip eksenler arasında denge kurmanın zorluklarıyla karşılaşacak.

- Hassas zorluk ve rekabetleri kendi milli güç unsurları ile dengelemeyi öğrenmek zorunda kalacak."

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Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 14:49
  1. Abdullah Ağar
  2. Su-57
  3. Su-35

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