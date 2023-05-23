‘Erdoğan yapacak dediler’ kendileri yapmaya başladı! Davutoğlu’nun iddiaları elinde patladı

Millet İttifakı, 14 Mayıs seçimine kadar soğan, patates üzerinden oy devşirmeye çalıştı. Halk, soğan oyununa kanmadı ve vizyon sahibi ittifakı Meclis'e ezici üstünlükle soktu. Bunun üzerine muhalif cephe, "Soğanın, patatesin arkasına saklanmak yetmiyormuş" demeye başladı.

Akit TV'de Murat Alan'ın sunumu ve Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu'nun yorumlarıyla ekranlarınıza gelen Manşetlerin Dili'nde, söz konusu açıklamalar da masaya yatırıldı.

Konuya dair değerlendirmelerde bulunan Karahasanoğlu şunları söyledi:

Cumhur İttifakı'nın Anayasa değişikliği teklifi komisyonlarda görüşülürken, başörtüye Anayasal güvence sağlanması istendi. CHP hayır oyu kullandı, HDP hayır oyu kullandı, İYİ Parti hayır oyu kullandı. "Başörtü Anayasal güvenceye kavuşturulmasın" dediler. Akşener şimdi çıkıp, "Erkek erkeğe evlenecek biz de buna evet diyecekmişiz, böyle şey olur mu" falan demesin. Aile kavramını daha da muhkemleştirecek şekilde Cumhur İttifakı'nın verdiği Anayasa değişikliğinde, erkek erkeğe evliliği engelleyecek maddeler vardı. Niye karşı çıktınız?

Ayrıca Tayyip Erdoğan bu konuda bel altı vurmadı. İsteseydi yapardı. Davutoğlu aynı konuda bel altı vuruşlar yaptı. Dedi ki, "Tayyip Erdoğan büyük siyasetçi, kendisine buradan büyük oy devşirecek, başörtüye hayır diyenleri mi seçeceksiniz, bizi mi seçeceksiniz, diye propaganda yapacak" dedi Davutoğlu. Yaptı mı Erdoğan? Hayır.

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Murat Alan ise, "Erdoğan yapmadı ama bunlar yaptı. 'Soğan, patatesin arkasına yaslanmak bu ülkede yetmiyormuş' dediler" ifadesini kullandı.