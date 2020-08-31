Erdoğan: Yakın tarihinizi tekrar okuyun

Türkiye geneli 15 Nisan'da başlayan av yasağı Karadeniz, Akdeniz, Ege Denizi ve Marmara Denizi'nde 5 aydır sürüyordu. Balık sezonu 1 Eylül itibarı ile resmen başlıyor.

Bu kapsamda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Giresun Limanı'nda Balıkçılık Sezonu açılışına iştirak etti.

"Devlet nerede?' dedirtmedik"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin dört bir yanındaki balıkçıları selamladı. Sel felaketinden en çok etkilenen Dereli ilçesini ziyaret ettiğini ve bölgeyi yerinde incelediklerini bildiren Erdoğan, sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşlara da Allah'tan rahmet diledi. Kaybolan vatandaşların da aralıksız şekilde arandığını bildiren Başkan Erdoğan vatandaşlara 'devlet nerede?' sorusunu sordurtmadıklarını, gerekli olan yardımları yaptıklarını ifade etti.

"Denizlerden müjdeli haberler bekliyoruz"

Bu yıl denizlerden müjdeli haberler beklediklerini bildiren Başkan Erdoğan, Karadeniz'deki 320 milyar metreküplük keşfin suların altının da bereketliliğini gösterdiğini vurguladı.

Akdeniz'den de Karadeniz gibi müjde beklediklerini kaydeden Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin hakkını sonuna kadar aramakta kararlı olduğunu söyledi.

"Kimse Türkiye'yi Antalya sahillerine hapsedemez"

Eski sömürgecilerin gazına gelip Türkiye'ye karşı efelenenlere yakın tarihlerini tekrar okumalarını öneren Başkan Erdoğan, Akdeniz'de en uzun kıyı şeridine sahip olan Türkiye'yi kimsenin Antalya sahillerine hapsedemeyeceğini bildirdi.

Denizdeki canlıların korunması

Erdoğan, balıkçıların Doğu Akdeniz'de, uluslararası sularda 12 ay boyunca avcılık yapmasını temin ettiklerini, denizdeki canlıları koruma sorumluluğunun herkesten önce, rızkını denizden kazanan balıkçıların görevi olduğuna inandığını ifade ederek hiçbir kanunun vicdanı ve balıkçıların kendi aralarında kuracakları oto kontrol kadar etkili olmayacağını belirtti.

"Oruç Reis'ten güzel haberler bekliyoruz"

Başkan Erdoğan, Oruç Reis Gemisi'nin Doğu Akdeniz'deki sismik araştırma faaliyetlerini kararlılıkla devam ettirdiğini, güzel haberler almayı ümit ettiklerini duyurdu.