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Medya Erdoğan, yakın çevresine bunu demiş! O isim, ulaştığı bilgiyi paylaştı
Medya

Erdoğan, yakın çevresine bunu demiş! O isim, ulaştığı bilgiyi paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. Kararı değerlendiren Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın söz konusu davayla ilgili görüşüne dair bir iddiayı ortaya attı.

Yeniakit Publisher
2022-12-16 20:08:00 -
Erdoğan, yakın çevresine bunu demiş! O isim, ulaştığı bilgiyi paylaştı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Yüksek Seçim Kurulu üyelerine hakaret ettiği iddiasıyla açılan davada 2 yıl 7 ay 15 gün hapis cezası aldı. 

Kararı değerlendiren Sözcü gazetesi yazarı Aytunç Erkin ise Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan'ın söz konusu davayla ilgili görüşüne dair bir iddiayı ortaya attı. 

Erkin, herkesin merak ettiği bu konuyla ilgili "İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’na verilen 2 yıl 7 ay hapis cezası ve siyasi yasak sonrası hem iktidar hem de Altılı Masa cenahında önemli gelişmeler yaşanacağı tespitini yapmak zor değil. “Siyasette 24 saatte çok şey değişebilir” cümlesinin altı bir kez daha doldu. Peki İmamoğlu kararı sonrası neler yaşanabilir? Ancak… İlk önce yanıtı merak edilen sorulardan birisiyle başlayalım: “Beştepe bu kararı nasıl değerlendirdi?” Bu sorunun yanıtını aradım ve şu bilgilere ulaştım: Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın yakın çevresine şu cümleleri kurduğu iddia edildi: “Yargı bağımsızdır. Kararı hukuk verdi.” Önümüzdeki günlerde Erdoğan’ın bu kararı daha ayrıntılı değerlendireceği de konuşulanlar arasında…" ifadelerini kullandı. 

 

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