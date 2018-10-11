Erdoğan ve Yıldırım Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Nguyen'la görüştü

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, Nguyen'i Meclis'teki makamının girişinde karşıladı. Konuk Meclis Başkanı'nın tercih ettiği bordo renkteki yerel kıyafeti dikkati çekti.



Binali Yıldırım ve Nguyen, baş başa görüşmenin ardından heyetler arası görüşmeye başkanlık etti. TBMM Başkanı Yıldırım, daha sonra Vietnam Ulusal Meclisi Başkanı Nguyen onuruna Mecliste yemek verdi.

40 dakika sürdü

Ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan, Vietnam Ulusal Meclis Başkanı Nguyen Thi Kim Ngan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde basına kapalı gerçekleşen kabul, yaklaşık 40 dakika sürdü. Görüşmeye, Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Başkanı Binali Yıldırım da katıldı.