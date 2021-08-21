Erdoğan ve Putin'den Afganistan hamlesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Afganistan'daki gelişmeleri görüştü.
Afganistan'da yönetimin Taliban'ın eline geçmesi dünyanın gündeminde.
Amerika'nın bölgeden ayrılmasının ardından dengelerin nasıl oluşacağı merak konusu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yaptığı açıklamada Taliban yönetimiyle görüşme yapılmasına yeşil ışık yaktı.
Erdoğan-Putin görüşmesi
Afganistan'ın geleceğine dair sorular kafalardaki yerini korumaya devam ederken, dünya siyasetinde de görüşmeler hız kazandı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.
Kremlin'den yapılan açıklamada; görüşmede iki liderin, Afganistan'daki son durumu ele aldıkları aktarıldı.
İki lider mutabık kaldı
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Afganistan'da yeni dönemde kurulacak hükümetle geliştirilecek ilişki hususunda da eşgüdüm içinde olma noktasında mutabık kaldı.
Erdoğan, Kabil Havaalanı'nın güvenliği ve işletilmesi sorumluluğunu, uygun şartların oluşması halinde gelecekte de devam ettirebileceklerini dile getirdi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ayrıca, Afganistan'da kurulacak yeni hükümetin de Afgan halkının çeşitliliğini yansıtacak şekilde kapsayıcı ve temsil edici olması gerektiğini söyledi.
Kahramanmaraş'ta hayatını kaybedenler
Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin, Kahramanmaraş'ta yangına müdahale ederken düşen Rus uçağında hayatını kaybeden Türk ve Rus mürettebat için karşılıklı olarak başsağlığı diledi.