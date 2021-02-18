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Gündem Erdoğan ve Putin görüşmesinin ardından Türkiye ile Rusya arasında kritik temas
Gündem

Erdoğan ve Putin görüşmesinin ardından Türkiye ile Rusya arasında kritik temas

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in telefonda görüşmesinin ardından Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rus mevkidaşı Sergey Lavrov ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-02-18 20:04:00 -
Erdoğan ve Putin görüşmesinin ardından Türkiye ile Rusya arasında kritik temas

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'la telefon görüşmesi yaptı.

Diplomatik kaynaklar, Çavuşoğlu ve Lavrov'un, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in bugünkü telefon görüşmesinde ele alınan konuların takibi hakkında görüştüğünü bildirdi.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığından yapılan açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Putin'in Türkiye-Rusya ilişkilerini geliştirecek adımları ele aldığı, bölgesel meseleleri değerlendirdiği ifade edilmişti.

Açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, Dağlık Karabağ'da 11 Ocak Mutabakatı'nı takiben yeniden tesisi için çalışmaların sürdüğü kara ve demir yolu ulaştırma hatlarının daha verimli olması için Türk ve Rus uzmanların Azerbaycanlı muhataplarıyla bir araya gelebileceğini vurguladığı belirtilmişti.

Görüşmede Ağdam'daki Ortak Merkez'in ateşkesin gözetlenmesi ve denetlenmesi görevini başarıyla icra ettiğini belirten Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, ateşkesin korunması için tüm konularda ortak çaba sarf edilmesi gerektiğini aktardığı da açıklamada kaydedilmiş, görüşmede ayrıca Suriye ve Libya konularının ele alındığı da bildirilmişti.

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