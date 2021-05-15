  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
  • VAV TV CANLI YAYIN
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
İsrail terör devleti, Hamas liderinin evini bombaladı!
İİT Filistin için olağanüstü toplanıyor!
AP binasını vurdular: Dehşete düştüler
Erdoğan ve Destici arasında kritik görüşme
Gündem Erdoğan ve Destici arasında kritik görüşme
Gündem

Erdoğan ve Destici arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüştü.

Yeniakit Publisher
2021-05-15 17:29:00 -
Erdoğan ve Destici arasında kritik görüşme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve BBP Genel Başkanı Mustafa Destici arasında bir telefon görüşmesi gerçekleşti.

Erdoğan, bayram dolayısıyla aradığı Destici'nin bayramını kutlarken, görüşmede, terörist İsrail'in Mescid-i Aksa, Gazze ve Filistin'e yönelik saldırıları da ele alındı.

Siyasi partiler arasında her bayram geleneksel olarak gerçekleşen heyetler arası bayramlaşma programları bu yıl da koronaviris tedbirleri dolayısıyla çevrim içi olarak gerçekleştirildi.

Liderler ise telefonla bayramlaştı. Büyük Birlik Partisi lideri Mustafa Destici'nin de bayramlaşma çerçevesinde, Kemal Kılıçdaroğlu, Meral Akşener, Ahmet Davutoğlu, Gültekin Uysal ve Önder Aksakal'la telefon görüşmesi yaptığı öğrenildi.

Liderler, görüşmelerde karşılıklı birbirlerinin ve camialarının Ramazan Bayramlarını kutladı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
İsrail'e peş peşe roketler! Bu kez Filistin ve Lübnan'dan değil
Dünya

İsrail'e peş peşe roketler! Bu kez Filistin ve Lübnan'dan değil

Filistinlilere yönelik saldırılarını devam ettiren İsrail'e Suriye tarafından roketler fırlatıldı.
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Siyaset

Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün cumhurbaşkanlığı adaylığı iddialarına ilişkin konuştu...
Kuruluş Osman 59. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı
Medya

Kuruluş Osman 59. Bölüm 2. Fragmanı yayınlandı

Sevilen tarih dizisi Kuruluş Osman’ın 59. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Yeni bölümde Osman Bey ve Umur Bey arasında gerilim hat safhaya çıka..

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

Yaay İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Yaay