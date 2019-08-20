Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un tabutunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu birlikte taşıdı.

Trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un tabutunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni parti kuracağı konuşulan Ahmet Davutoğlu'nun taşıması dikkat çekti.. Van'ın Erciş İlçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Sultanahmet Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. İkindi namazının ardından başlayan cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'den ayrılarak yeni parti kurması gündemde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı. Erdoğan ile Davutoğlu'nun tabutu birlikte taşıması ise cenazede dikkat çeken görüntü oldu.

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.