Erdoğan ve Davutoğlu cenazede bir araya geldi
Geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un tabutunu, Cumhurbaşkanı Erdoğan ve eski Başbakan Ahmet Davutoğlu birlikte taşıdı.20 Ağustos 2019 Salı 19:29
Trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun'un tabutunu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve yeni parti kuracağı konuşulan Ahmet Davutoğlu'nun taşıması dikkat çekti..
Van'ın Erciş İlçesinde geçirdiği trafik kazasında hayatını kaybeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Ahmet Haluk Dursun, Sultanahmet Camii'nde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.
İkindi namazının ardından başlayan cenaze törenine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'den ayrılarak yeni parti kurması gündemde olan eski Başbakan Ahmet Davutoğlu ile siyaset dünyasından çok sayıda kişi katıldı.
Erdoğan ile Davutoğlu'nun tabutu birlikte taşıması ise cenazede dikkat çeken görüntü oldu.
YORUM YAZ