Erdoğan ve Bahçeli'ye sarılan minik Eylül'ün hayali gerçek oldu

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin Osmaniye’de depremzede vatandaşları ziyaret ettiği Saimbey Ortaokulu bahçesinde kurulan çadırda Erdoğan ve Bahçeli’ye sarılan minik Eylül, o anları anlattı. Cumhurbaşkanı'nı gördüğü için çok mutlu olduğunu ifade eden Eylül, aldığı oyuncak ve hediyeleri hatıra olarak sakladığını söyledi.

Osmaniye’de Saimbey Ortaokulu bahçesindeki AFAD çadırlarında depremzede vatandaşları ziyaret eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli vatandaşların yoğun ilgisi ve teşekkür mesajları ile karşılandı. Ziyarette kalabalığı aşan 8 yaşındaki Eylül Yılmaz'ın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye sarıldığı anda çekilen fotoğraf karesi büyük ilgi gördü.

8 yaşında ilkokul 2. sınıf öğrencisi olan ve depreme apartmanın 5. katında bulunan evlerinde yakalanan Eylül Yılmaz, Cumhurbaşkanı'nı ilk Osmaniye ziyaretinde görmek istediğini ama o zaman gidemediği için bu kez kalabalığı aşarak Cumhurbaşkanı'na nasıl ulaştığını anlattı.

"Ben depremden korkmuyorum, arkadaşlarım da korkmasın"

Eylül Yılmaz, "Cumhurbaşkanı'nı çok görmek istiyordum. Buraya geldiğinde ikisine de sarıldım. Bir sürü insan vardı, herkesin arasından geçtim. Cumhurbaşkanı'na 'Siz gerçek misiniz, manken misiniz?' dedim. Bana 'Ben gerçeğim' dedi. Karnemi sordu ve bana harçlık verdi. Çok güzel duygular hissetim, çok duygulandım. Bana hediye verdiler, onu açtım, bir hediye daha geldi. Onu da yatağımın altına sakladım. Bir de oyuncak geldi ve onları poşetinden çıkartmadım, sakladım. Verdiği parayı da hatıra olarak sakladım. Benim dileğim tüm çocuklar mutlu olsun, günleri güzel geçsin. Oyuncaklarla sevinsinler. Ben depremden korkmuyorum, arkadaşlarım da korkmasın" diyerek duygularını aktardı.

Eylül’ün kardeşi 5 yaşındaki Hüseyin Efe Yılmaz da Cumhurbaşkanı'na çiçek yollamak istediğini söyledi.

"Kızımın hayali gerçek oldu"

Anne Şeymanur Fermancı (29), kızının Cumhurbaşkanı'nı depremzedeleri ilk ziyaretinde göremediğini ve bu kez görmesi için kendisinin de büyük bir çaba ile ona destek olduğunu ifade ederek, "Kızımın hayali gerçekleşmiş oldu. Geçen sefer gitmiş demiştim. Bugün burada çadırda kalıyoruz. Kızıma söyledim ve bugün buluştular Tayyip dedesi ile. Çok seviyoruz Cumhurbaşkanı'mızı. Allah razı olsun, vatana, milletimize çok hayırlı insan. Kızıma söz verdiğim için insanların arasında geçtim, birlikte konuştular, sarıldılar. Kızım çok mutlu oldu. Deprem sürekli artçılarla kedini hatırlatıyor. Tam eve geçiyoruz yeniden deprem oluyor. Akrabalarımıza geçiyoruz. Çok insanımızı kaybettik. Üzüntümüz de bir o kadar büyük. Hepimize geçmiş olsun" dedi.