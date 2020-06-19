Erdoğan ve Bahçeli mutabık kaldı... İşte seçim tarihi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, geçtiğimiz gün Beştepe'de bir araya geldi.

İki lider arasındaki görüşme 50 dakika sürdü ve sosyal mesafe kurallarına dikkat edildi. Erdoğan ve Bahçeli tokalaşmadı, poz verirken de aralarına 1.5 metre mesafe koydular.

Son olarak 27 Mayıs'taki Yassıada Demokrasi ve Özgürlükler Adası'nın açılışında bir araya gelen iki lider, bu görüşmelerinde seçimlerin hangi tarihte gerçekleşeceği hususunda tarih belirledi.

MHP'den Meclis Başkanlığı seçimi için tam destek

Milliyet'in haberine göre, temmuz ayında gerçekleştirecek Meclis Başkanlığı seçimi için Erdoğan'a tam desteğini sunan Bahçeli, konuyla ilgili olarak "MHP aday çıkarmayacak, AK Parti'nin adayını destekleyecek. Takdir sizin" dedi.

Seçim için tarihte anlaştılar

İki lider aynı zamanda erken seçim tartışmalarını da ele aldı. Erken seçim tartışmalarını "gereksiz" bulduğunu belirten Cumhur İttifakı'nın ortakları seçim takvimi için "2023'te teyitleştiği" bildirildi.