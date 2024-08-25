Erdoğan ve Bahçeli Ahlat'ta bir araya geldi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Malazgirt Zaferi'nin 953'nci yıl dönümü dolayısıyla bulunduğu Bitlis'te Ahlat'taki etkinlik alanını ziyaret etti.

Ahlat'taki etkinlikler kapsamında bölgeye MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de geldi.

Erdoğan ve beraberindeki MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, han çadırına geçerek bir süre burada kaldı.

AK Parti'nin sosyal medya hesabından paylaşılan mesajda; "Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile Ahlat'ta han çadırında sohbet etti." ifadeleri kullanıldı.

SELÇUKLU MEYDAN MEZARLIĞI'NI ZİYARET ETTİLER

Malazgirt Zaferi'nin 953. yıl dönümü etkinlikleri için Ahlat'a gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Listesi'ndeki dünyanın en büyük Türk İslam mezarlarından biri olan Selçuklu mezarlığına ziyarette bulundu.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, HÜDA PAR Genel Başkanı Zekeriya Yapıcıoğlu ve Cumhurbaşkanlığı Kabinesi üyeleri, Hava Kuvvetleri Komutanı Ziya Cemal Kadıoğlu ve Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Ercüment Tatlıoğlu da eşlik etti.

Ziyarette, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş dua okudu.