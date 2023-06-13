Erdoğan ve Aliyev'den ortak açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan Azerbaycan Cumhurbaşkanı Aliyev ile ortak açıklama yaptı.

Aliyev'in açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

Türkiye Azerbaycan işbirliği bölge için önem taşıyor. Bölgede işbirliği meselelerine müspet tesir olacaktır. Müzakere edilen meselelerde yapılan görüşmeler son aşamadadır. Bizim gardaşlık hasletlerimize daha büyük katkı sağlayacaktır.

Gelecek günlerde birlik daha da güçlenecektir.

Zengezur Koridoru'nun açılması kaçınılmazdır. Ne kadar erken olursa o kadar iyi olur. Bu husustaki çabalarımızı artıracağız.

ÖNE ÇIKAN VİDEO

Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkan satırbaşları:

Heyetler arası görüşmenin özetini gayet güzel bir şekilde sundular. İki devlet tek millet anlayışıyla yürüdük. Bundan sonra da kararlı bir şekilde yolumuza devam edeceğiz. Bu ziyaretler aramızdaki duyguların ne denli ileri gittiğinin en güzel ifadesidir. Biz sürekli olarak zaten Başbakanlığımızdan bu yana bunu sürekli olarak yaşadık. Rabbim ömür verdikçe yaşamaya devam edeceğiz. Kardeşim Aliyev'e gösterdikleri bu misafirlik nedeniyle de teşekkür ediyorum. Atacağımız adımlardan bir tanesi Türkiye-Azerbaycan Üniversitesi çalışmasıdır, YÖK Başkanımız bu gün de çalışmaları gözden geçirdiler.

Enerji noktasındaki adımlar Avrupa Türkiye üzerinden alacakları bu gaz konusunda da çok telaşlılar ve sürekli ricada bulunmaktalar. Biz üzerimize düşeni yapmaya devam edeceğiz.

Savunma Sanayiinde atılacak adımlar da çok önem arz ediyor. Eğitim konusunda da üzerimize düşen görevler var.

Zengezur konusunu inşallah süratle halletmemiz durumunda iki önemli durumu bize kazandıracak. Gerek karayolu gerek demiryolu konusunda Türkiye'nin Nahçivan ile olan bağlantıları çok daha güçlü hale gelecek. Bu bağlantıların olması Türkiye Azerbaycan arasındaki ilişkilerin güçlenmesine neden olacaktır. Yol medeniyettir. Yolunuz varsa medeniyeti yakalamışsınız. Yol yoksa hiçbir şey yok ve şu anda Azerbaycan'ın bu savaşlardan sonra hassasiyetle üzerinde durduğu konu yollardır.

Bütün tüneller, viyadükler bunlar Azerbaycan'ın ne denli Karabağ savaşlarından sonra nasıl geliştiğini en güzel şekilde ortaya koyuyor. Biz bunları gördükçe iftihar ediyoruz.