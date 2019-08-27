'Erdoğan varsa sahneye çıkmam' demişti, İmamoğlu’na kapağı attı

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‘Sanat’ından çok siyasi tutumlarıyla gündeme gelen 'Gezi zekalı' solak sanatçılardan birisi olanCandan Erçetin, tatilden yeni dönen, döndüğü gibi de 30 Ağustos Zafer Bayramı için 'festival' hazırlıklarına başlayan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun sahneye çıkma davetini kabul etti.

İmamoğlu, Erçetin ile bir video çekerek Twitter hesabından “30 Ağustos gecesi Üsküdar Meydanı'ndaki Candan Erçetin Konseri ve zafer kutlamalarına tüm İstanbullular davetli” notuyla paylaştı.

"Erdoğan varsa ben yokum" demişti

Koltuğa oturduğu 2 aylık zaman diliminde yaptığı hizmetler yerine gittiği tatiller ile gündeme gelen İmamoğlu’nun teklifini kabul eden Erçetin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın davet ediliği bir gecede ise sahneye çıkmayı kabul etmemişti.

2008 yılında İzmir'deki Balkan Göçmenleri Derneği’nin düzenlediği geceye o dönem ‘Başbakanlık’ görevini yürüten Cumhurbaşkanı Erdoğan da davet edilmişti. Gecede sahne alması için o sırada TRT’de de program yapan Candar Erçetin’e teklif götürülmüştü. Ancak Erçetin büyük bir küstahlığa imza atarak "Ben Başbakan'ın olduğu yerde şarkı söylemem Atatürkçüyüm. AKP benim ilkelerime terstir" cevabını vererek teklifi reddetti.

YPG sevici Hollande’den devlet nişanı aldı!

Milletin oylarıyla seçilen Türkiye Cumhuriyeti Başbakanı'nın katıldığı bir organizasyonda bulunmak istemeyen Candan Erçetin, YPG’li teröristleri Elysee Sarayı’nda ağırlayan Fransa eski Cumhurbaşkanı François Hollande’den ‘devlet nişanı’ almakta ise hiç bir sakınca görmemişti.

Abdullah Gül’ün Cumhurbaşkanlığı döneminde 2014’te Türkiye'ye resmi ziyarette bulunan dönemin Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, İstanbul'da Galatasaray Üniversitesi öğrencileriyle biraraya gelmiş, Candan Erçetin'e de Sanat ve Edebiyat nişanı takmıştı.

Aynı Hollande bir sene sonra 2015’te Türkiye'yi kızdıracak adım atarak PYD Eşbaşkanı Asya Abdullah ile YPG'nin kadın kolu YPJ Komutanı Nesrin Abdullah ve PYD Fransa Temsilcisi Xalid İsa’yı Elysee Sarayı’nda üst düzey bir konuk gibi ağırlamıştı.

İmamoğlu İBB bütçesinden ne kadar ödeyecek?

"Recep Tayyip Erdoğan" düşmanlığının gözünü kör ettiği Candan Erçetin’in bu ikiyüzlü tavrı 'Gezi zekalı' solak zihniyetin sözde sanatçılarının yerli ve milli olana karşı ne denli bir kin duyduğunu bir kez daha ortaya çıkardı.

İstanbullular sel felaketiyle boğuşurken Bodrum’da tatil yapan Ekrem İmamoğlu’nun 30 Ağustos’ta sahneye çıkması için Candan Erçetin’e belediye bütçesinden ne kadar ödeme yapacağı ise merak konusu.