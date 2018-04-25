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Erdoğan uyum yasasını onayladı!

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı

25 Nisan 2018 Çarşamba 20:32
Erdoğan uyum yasasını onayladı!

AA'nın aktardığı son dakika bilgisine göre; Cumhurbaşkanı Erdoğan "Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun"u onayladı.

24 Haziran 2018 cumhurbaşkanlığı ve milletvekili genel seçiminde uygulanacak hükümleri içeren anayasa değişikliğine ilişkin teklif, dün TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilerek yasalaşmıştı.

Uyum Yasaları olarak bilinen Seçimlerin Temel Hükümleri ve Seçmen Kütükleri Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun,  yurtdışında yaşayan vatandaşların 38 gün boyunca oy kullanabilmelerine imkan sağlayacak. Cumhurbaşkanı ve TBMM seçimleri aynı gün birlikte yapılacak. Cumhurbaşkanı makamı herhangi bir nedenle boşalması halinde Cumhurbaşkanı seçimleri 45 gün içinde yapılacak.

Haber Tarihi: 25 Nisan 2018 Çarşamba 20:32
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