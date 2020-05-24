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Aktüel

Erdoğan: "Ülkemizin tüm denizlerinde, Akdeniz’de verdiğiniz bu mücadeleyi şahsım, milletim adına en kalbi duygularla tebrik ediyorum."

Yeniakit Publisher
2020-05-24 14:07:10 -
Erdoğan: "Ülkemizin tüm denizlerinde, Akdeniz’de verdiğiniz bu mücadeleyi şahsım, milletim adına en kalbi duygularla tebrik ediyorum."
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