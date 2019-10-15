Erdoğan Twitter hesabından paylaştı: Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez! Cumhurbaşkanı Erdoğan, bugün Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı'nda yaptığı açıklamaları sosyal medya hesabı Twitter'dan paylaştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün Dünya Türk İş Konseyi Toplantısı'nda yaptığı açıklamaları resmi Twitter hesabından paylaştı. Erdoğan'ın üstüne basa basa söylediği 'Bir kere yükselen bayrak, bir daha inmez'' sözü bir kez daha milyonların takdirini topladı. İşte Başkan Erdoğan'ın tıklanma rekorları kıran o paylaşımı...

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