"Erdoğan tutuklanacak" diyen hainlere Özışık tokatı!

Yazar Sabahattin Önkibar'ın ABD'de temaslarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan hakkında tutuklama kararının çıkabileceği iddiası tepkiyle karşılandı.

Erdoğan'ın tutuklanmamak için uzun zamandır Joe Biden ile diyalog zemini aradığını ileri süren Önkibar, ABD'nin Türkiye'den büyük siyasi tavizler alabileceğini savundu.

Önkibar'ın bu yalanlarına en sert tepki İnternethaber'den Hadi Özışık'tan geldi.

"Yıllarca müptezelliği ile bilinen bir adam” diye söze giren Hadi Özışık, Sabahattin Önkibar’ı yerden yere vurdu..

"ABD'nin aradığı bir isim asla ayakta kalamaz"

Önkibar'ın rezil yalanları içinde, "Erdoğan'ın Joe Biden ile görüşmeyi önemsemesi Halkbank malvarlığı ve Sezgin Baran Korkmaz davası konularında seçim öncesi bir sürpriz yaşamamak içindir. Erdoğan ya da damadı için bir anda tutuklama kararı çıkabilir ki öyle bir şey Erdoğan'ı siyaseten o dakika bitireceği kesindir. Çünkü ABD'nin aradığı bir isim asla ayakta kalamaz." sözleri de yer almıştı.