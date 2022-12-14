Erdoğan, Türkmenistan'da! Türkiye enerji merkezi oluyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ve Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile bir araya geldi. Erdoğan, Türkmenistan ziyareti öncesi üçlü zirveye ilişkin yaptığı açıklamada, "Temennim odur ki Türkmen gazını ülkemize Hazar üzerinden getirelim." ifadelerini kullanmıştı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bir yıllık aranın ardından Türkmenistan'ı ziyaret ediyor. Erdoğan burada, Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'ne katılıyor.

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Erdoğan, zirve kapsamında ilk görüşmesini Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile yaptı.

Erdoğan, Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov'un davetine icabetle katıldığı Türkiye-Azerbaycan-Türkmenistan Devlet Başkanları Birinci Zirvesi'nin düzenlendiği Avaza Kongre Merkezi'nde, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Yardımcısı Berdi Matiyev ve Türkiye'nin Aşkabat Büyükelçisi Togan Oral tarafından kapıda karşılandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkmenistan Ulusal Konseyi Halk Maslahatı Başkanı Gurbangulu Berdimuhamedov ile gerçekleştirdiği görüşmenin ardından Türkmenistan Devlet Başkanı Serdar Berdimuhamedov ile bir araya geldi.

Avaza Kongre Merkezi'ndeki görüşmenin ardından iki lider katılımcılarla aile fotoğrafı çektirdi.