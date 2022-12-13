Erdoğan Türkmenistan’a gitmeden önce Bahçeli’yi ziyaret etti! İki lider ne konuştu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşen görüşme saat 16.10'da başladı. Görüşme yaklaşık 50 dakika sürdü... Her iki liderin ne konuştukları ise merak konusu oldu.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye ziyarette bulundu. Kritik görüşme MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin Türkmenbeyi Caddesi'ndeki evinde gerçekleşti.
GÜNCEL KONULARI GÖRÜŞECEKLER
Bugün saat 16.00'da gerçekleşen görüşmede iki liderin güncel konular hakkında fikir alışverişinde bulunduğu öğrenildi.
ERDOĞAN TOPLANTI SONRASI TÜRKMENİSTAN'A GİDECEK
Erdoğan'ın bu önemli görüşme öncesinde saat 14'te Rusya Federasyonu Federal Meclisi Devlet Duması Başkanı Vyacheslav Volodin'i kabul etmişti. Görüşme Cumhurbaşkanlığı Külliyesinde gerçekleşti.
Başkan Erdoğan ziyaretin ardından ise Türkiye-Azerbaycan- Türkmenistan Devlet Başkanları Zirvesi'ne katılmak için Türkmenistan'a gidecek.
SON GÖRÜŞME 9 KASIM'DAYDI
Başkan Erdoğan ile Bahçeli son olarak 9 Kasım'da Beştepe'de bir araya gelmişti.