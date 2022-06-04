Erdoğan, Türkiye’yi süper güç yaptı

Türkiye’nin gücü karşısında çaresiz kalan ve ABD ile AB’ye Türkiye’yi şikayet eden Yunanistan’da bu kez de Meclis’te itiraf gibi sözler sarf edildi.

Aşırı sağcı Yunan milletvekili ve Yunan Çözümü partisinin lideri Kyriakos Velopoulos, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın krizleri fırsata çevirerek Türkiye’yi Yunanistan’ın yanı başında büyüyen yeni bir “Süper Güç” haline getirdiğini belirterek, “Biz buna dur demeliyiz” diye konuştu.

Velopoulos, “Biz Türklere karşı üstünlük kurmak için ABD’ye tüm Yunanistan’da üs kurma izni verdik” sözlerini kullanırken, “Ama Türkler SİHA’larıyla o üslerin üzerinde uçtu” diye devam etti.

ABD’nin Türkiye’nin faaliyetlerine karşı hiç bir şey yapmamasından şikayet eden milletvekili, “Biz Amerika’ya Yunan sondaj gemilerinin sondaj yapması için yalvarıyoruz. Ama Erdoğan kimseyi dinlemeden Girit’in dibine kadar gemilerini gönderiyor” diye konuştu.