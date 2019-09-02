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Erdoğan: "Türkiye, halkın iradesini en üstte tutan kuvvetler ayrılığı fikrine ve bunun üzerine bina ettiği demokrasi anlayışına hep bağlı kalmıştır."

02 Eylül 2019 Pazartesi 11:44
Erdoğan: "Türkiye, halkın iradesini en üstte tutan kuvvetler ayrılığı fikrine ve bunun üzerine bina ettiği demokrasi anlayışına hep bağlı kalmıştır."
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Haber Tarihi: 02 Eylül 2019 Pazartesi 11:44
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