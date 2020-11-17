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Aktüel Erdoğan: "Türkiye genelinde depreme dayanıksız binaların dönüştürülmesi çalışmalarını hızlandırıyoruz."
Aktüel

Erdoğan: "Türkiye genelinde depreme dayanıksız binaların dönüştürülmesi çalışmalarını hızlandırıyoruz."

Yeniakit Publisher
2020-11-17 19:48:35 -
Erdoğan: "Türkiye genelinde depreme dayanıksız binaların dönüştürülmesi çalışmalarını hızlandırıyoruz."
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