Erdoğan, Tuncay Özkan'a dava açtı
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine hakaret eden hadsiz CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.
CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, haddini aştı. Özkan, X hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözler sarf etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Bitlis'te yaptığı konuşmada muhalefeti liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapmakla suçladı.
CHP'li Tuncay Özkan ise bu sözlerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'züppe' ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur." açıklamasını yaptı.
Öte yandan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözleri gerekçesiyle CHP Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO