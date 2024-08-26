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Gündem Erdoğan, Tuncay Özkan'a dava açtı
Gündem

Erdoğan, Tuncay Özkan'a dava açtı

Yeniakit Publisher
2024-08-26 13:01:00 -
Erdoğan, Tuncay Özkan'a dava açtı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, kendisine hakaret eden hadsiz CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan hakkında 250 bin liralık manevi tazminat davası açtı.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan, haddini aştı. Özkan, X hesabından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik skandal sözler sarf etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün Bitlis'te yaptığı konuşmada muhalefeti liyakat üzerinden ahlak tüccarlığı yapmakla suçladı.

CHP'li Tuncay Özkan ise bu sözlerin ardından sosyal medya hesabı üzerinden Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik 'züppe' ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın avukatı Hüseyin Aydın, "CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan aleyhine, Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan mesnetsiz ve düzeysiz açıklamaları nedeniyle 250 bin TL'lik manevi tazminat davası açılmıştır. Ayrıca Cumhurbaşkanına hakaret suçundan Ankara Cumhuriyet Başsavcılığına şikayet dilekçesi sunulmuştur." açıklamasını yaptı.

Öte yandan, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a ilişkin sözleri gerekçesiyle CHP Milletvekili Tuncay Özkan hakkında soruşturma başlatıldığını açıkladı.
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Yorumlar

Vatansever

Bu zuooeyi derhal milletvekilliğinin düşmesi ve ait olduğu book çukuruna atılması gerekir. Chp zihniyetinin bu lağım. Çukurunda TECELLISI.chp bu ülke için beka ve şeref sorunudur.laik terbiyesizler,mayasizlar,ahlaksızlar.

Salih

Ülkemizi gel işkal eyle diye ABD it gibi yalvaran hain soysuz alçak
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