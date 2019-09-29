Erdoğan Torku ürünlerinden aldı! Twitter sallandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı.

Öğle saatlerinde Tuzla'daki programa gitmek için konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına da uğradı.

Burada alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Torku ürünlerini tercih etti. Alışveriş sepetiyle reyonları dolaşan Erdoğan, çocukları da unutmadı, çikolata ikram etti.

Erdoğan'ın alışverişi sonrası Torku markası, sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi Erdoğan'ın yerli markamızı tercih etmesine destek vererek, "Teşekkürler Erdoğan, yerli ve milli olan bizimdir" yorumlarını yaptı.