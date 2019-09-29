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Erdoğan Torku ürünlerinden aldı! Twitter sallandı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasında 'Torku' markasını tercih etmesi sosyal medyada gündem oldu.

29 Eylül 2019 Pazar 23:19
Erdoğan Torku ürünlerinden aldı! Twitter sallandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kısıklı'daki Tarım Kredi Kooperatifi satış mağazasından alışveriş yaptı.

Öğle saatlerinde Tuzla'daki programa gitmek için konutundan ayrılan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul Kısıklı'da Tarım Kredi Kooperatifi tarafından açılan satış mağazasına da uğradı.

Burada alışveriş yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Torku ürünlerini tercih etti. Alışveriş sepetiyle reyonları dolaşan Erdoğan, çocukları da unutmadı, çikolata ikram etti.

Erdoğan'ın alışverişi sonrası Torku markası, sosyal medyada gündem oldu. Birçok kişi Erdoğan'ın yerli markamızı tercih etmesine destek vererek, "Teşekkürler Erdoğan, yerli ve milli olan bizimdir" yorumlarını yaptı.

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Haber Tarihi: 29 Eylül 2019 Pazar 23:19
  1. İstanbul
  2. Recep Tayyip Erdoğan
  3. torku

YORUM YAZ

  • GENÇTÜRKGENÇTÜRK10 dk önce
    Türkiyenin tek yerli ve milli markası TORKU dur.Sayın cumhurbaşkanına bir konyalı olarak tesekkür ediyorum.Bundan daha iyi bir reklam olamaz.Allah razı olsun.
  • emekli çavuşemekli çavuş39 dk önce
    Teşekkürler....SAYIN CUMHURBAŞKANIM....TORKUÜRÜNLERİ....ANADOLUNUNBAĞRINDAN ÇIKAN....ÇOK LEZZETLİ ÜRÜNLERDİR..........BU ÜRÜNLERİ ÜLKEMİZE TADDIRAN.....PANCAR EKİCİLERİKOOPARATİFİNE TEŞEKKÜR EDERİZ...........

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