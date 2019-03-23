Erdoğan Tok, İYİ Partili isme seslendi: Kayıp 1 milyon TL nerede

Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, Zeytinlik Mahallesi’nde yapılan açık hava toplantısında İYİ Partili Necattin Demirtaş’a yüklenerek zehir zemberek açıklamalarda bulundu.

Haktan, hukuktan, namustan bahsederek dürüstlük edebiyatı yapan Demirtaş’ın milleti kandırdığını ifade eden Tok, Demirtaş’a otopark gelirlerindeki 1 milyon TL’lik kaçağı ve kaybı sordu. 5 yıl boyunca Demirtaş’ın 9 belediye işçisini yazlığında gece gündüz nöbet tutturduğunu söyleyen Başkan Tok, “9 işçinin maaşı belediyenin kasasından çıktı. Kendi özel evinde bu işçileri gece gündüz nöbet tutturdu. 5 yılda bu işçilerin maaşı 1 milyon 620 bin TL. Dürüstse, gelsin bu parayı belediyenin kasasına yatırsın.” dedi.

Zeytinlik'te büyük çoşku

Zeytinlik mahallesinde gerçekleştirilen açık hava toplantısı mitinge dönüştü. Açık hava toplantısına AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Köktaş, Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, MHP önceki dönem İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakı İlkadım Belediyesi Meclis Üyeleri Adayı, AK Parti İlkadım Kadın Kolları Başkanı Halime Kesmen, MHP İlkadım Kadın Kolları Başkanı Gülşen Arslan, AK Parti İlkadım Gençlik Kolları Başkanı Erdi Küçükosman, AK Parti ve MHP teşkilatı ve çok sayıda mahalle sakinleri katıldı.

"Cumhur İttifakı siyaset üstü ittifaktır"

Sırasıyla konuşan MHP İlkadım İlçe Başkanı İkram Erdemir, AK Parti İlkadım İlçe Başkanı Oktay Avcılar, MHP önceki dönem İl Başkanı Taner Tekin, Cumhur İttifakının siyaset üstü bir ittifak olduğunu belirterek beka vurgusu yaptı.

"Çakılı bir eseri yok"

İYİ Partili Necattin Demirtaş’ın vizyonsuz olduğunu ve projesinin olmadığını söyleyen Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “Bir önceki belediye başkanın bir çivi çaktığını gördünüz mü? Kendi broşürlerinde yazılanları söyleyeyim. Halk ekmek fabrikası. Halk ekmek fabrikasında yüzde 1 dahil belediyenin hissesi yok. 29 yıllığına özel bir şirketin yaptığı bir iş. Ne var başka? Askıda ekmek, çorba ekmek, balık ekmek. Ben bir dönem ara verdim. Ama dersime çalıştım. Projelerimi hazırladım. Burası kasaba belediyesi değil. Burası 350 bin nüfuslu, 42’ilden büyük koca ilçe belediyesi. Hizmet edebilmek için çalışacaksın. Ama nerde. Vizyon yok. 5 yıl boyunca hiçbir proje hazırlamamış. Ben beklerdim ki, ‘Erdoğan Bey, şunları yaptı, ben de bunları yapacağım’ demesini. Projesi yok. Halka şunu söylüyormuş. Belediye Binasını bende yapacaktım. Gençlik Merkezi’ni ben de yapacaktım. Yapacaktım başka. Yaptım başka. ‘Ben de düşünüyordum’ diyor. Böyle bir belediye başkan adaylığı olur mu Allah aşkına?. Neyi yaptın? Neyi yapacaktın.? “ dedi.

"Kendi mahallesine bile hizmeti yok"

Demirtaş’ın kendi mahallesine bile hizmeti olmadığının altını çizen Cumhur İttifakı Adayı İlkadım Belediye Başkanı Erdoğan Tok, “5 yıl boyunca, bilbordlarda halkı kandırmaya çalıştı ama, siz kanmadınız. Bilbordlarda, ‘İlkadım Belediyesi Hayırlı Olsun’ Belediye Binası yaptı mı?. 5 yıl boyunca dedi ki, Adli Ofis. Yeni Adliye binasının orda koskoca bir Adli Ofis diye yüksek, büyük bir bina gösteriyordu. 5 Yıl boyunca ‘hayırlı olsun’ dedi. Giderayak orayı 6,5 milyona sattı. Elle tutulur, gözle görülür bir projesi yok. Kendi mahallesine bile hizmeti yok. Hastane ve Kökçüoğlu mahallesinde, sorsanız kendi mahallesi. Hastane ve Kökçüoğlu mahallesinde 2007 yılında orayı 4 emsal yaparak kentsel dönüşümde 1/3(bire üç) rantını vatandaştan yana sağlayarak güzel bir imar uygulaması yapan benim. 2009-2014 yılında hiçbir çalışma yapmadı. Ama, Allah bana nasip etti, geldim. 2014 yılından sonra imar uygulamalarını bitirdim. 20 metrelik yollar, 11 katlı binalar, yeşil alanlar, bütün imar uygulamalarını bitirdim. Meclislerden geçirdik ve bu işi bitirdik. Yine biz yaptık. Kendi mahallesine de biz hizmet yaptık. Şimdi çıkmış, ‘Erdoğan Tok, aday olmasaydı, ben aday olmayacaktım.’ diyor. Böyle bir mantık var mı? Sen, kin ve nefret uğruna mı siyaset yapmaya geldin, yoksa hizmet etmeye mi?” diye konuştu.

"9 işçiyi özel yazlığında nöbet tutturan Demirtaş, kayıp 1 milyon TL nerede?"

Dürüstlük edebiyatı yapan Demirtaş’ın milleti kandırmaya çalıştığını ifade eden Başkan Erdoğan Tok, “Sloganı dürüst insan, güvenilir insan. Sözde dürüst ve güvenilir. Kimse dürüstlük edebiyatı yapmasın. Söylemeyecektim, ama söylüyorum. Kimse kusura bakmasın. 2014 yılında belediyeyi maaşını ödeyemeyen bir belediye devraldım. Personelimizin ilk maaşını ben emanet alarak ödedim. Dürüst olan insan Atakum Taflan’daki yazlığında 9 belediye işçisini 24 saat esasına göre özel evinde nöbet tutturmazdı. Haktan hukuktan bahsediyorsa, 9 işçinin maaşı belediyenin kasasından çıktı. Kendi özel evinde bu işçileri gece gündüz nöbet tutturdu. 5 yılda bu işçilerin maaşı 1 milyon 620 bin TL. Dürüstse, gelsin bu parayı belediyenin kasasına yatırsın. YİMPAŞ’ın yanındaki belediyemize ait otoparkı biliyorsunuz. Resmi rakamlarla konuşuyorum. 2013 yılında Necattin Demirtaş’ın belediye başkanlığı yaptığı dönemde, otoparkın yıllık geliri 98 milyar. Bizim belediyemizin kasasına giren para. Biz göreve geldiğimizde otopark geliri 1 milyon 100 bin TL. Nerde bu paralar. 1 ay sonra gelirleri artırdık. Aradaki fark 1 milyon TL. Otopark alanı mı, büyüdü gelirler arttı? Nereye gitti bu paralar sözde dürüst ve güvenilir başkan. Bana kimse dürüstlükten bahsetmesin. Kayı yok, fatura yok. Kimin ne yaptığı belli değil.” şeklinde konuştu.

Köktaş sert konuştu: Adam kim omurgasızlar

Adamlıktan bahsedenlerin omurgasız siyaset yaptığını söyleyen AK Parti Samsun Milletvekili Fuat Kökta, “Yalpa yapanlarla, zikzak yapanlarla işimiz yok. Ne dedi Necattin Demirtaş. ‘Ben makam ve mevki için aday olmuyorum. Ömrümün sonuna kadar partimin emrindeyim’ dedi. Şimdi Tabelaları görüyorum. ‘Biz Aday Seçmiyoruz, Adam Seçiyoruz.’ diyor. Gördünüz mü? Peki, soruyu soruyorum. Ey! Necattin Demirtaş, 24 Haziran’da Cumhur İttifakının Adayı kimdi.? Recep Tayyip Erdoğan. Meral Akşener Cumhurbaşkanlığına Aday mıydı ? Hayır. Muharrem İnce Adaydı. Peki, adamlıktan bahseden Necattin Demirtaş, ya yamukluk yaptı, liderine ihanet etti. Cumhur İttifakının Adayı Recep Tayyip Erdoğan’a oy vermedi. O gün Cumhur İttifakına vermediği oyu Meral Ablası için Muharrem İnce’ye verdi. Şimdi, o gün liderine ihanet ederek bugün koşa koşa Meral Ablası’na gitti. Şimdi kim adam.? Omurgasızlar sizi. Karakolda doğru söyler, mahkemede şaşar.” ifadelerini kullandı.