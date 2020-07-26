  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Erdoğan: "Teşkilatımız (MİT) bugüne kadar 100'ü aşkın FETÖ'cünün ülkemize iadesini sağlamıştır."

Yeniakit Publisher
2020-07-26 15:35:08 -
Erdoğan: "Teşkilatımız (MİT) bugüne kadar 100'ü aşkın FETÖ'cünün ülkemize iadesini sağlamıştır."
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2014 model Ford Fiesta
Satılık 2014 model Ford Fiesta

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı