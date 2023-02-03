Erdoğan, Temel Karamollaoğlu-Necmettin Erbakan sorusu karşısında duygulanmıştı! Saadetliler utanmayıp bildiklerini okudu

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, TRT Haber canlı yayınında konuştu.

Abdulkadir Selvi, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, "Siz Ayasofya'yı açtınız. Taksim'e cami yaptınız. Başörtüsü sorununu çözdünüz." dedikten sonra, "Bunlar merhum Erbakan'ın da hayalleriydi ama bunu siz gerçekleştirdiniz. Erbakan'ın partisi olan parti sizin yanınızda değil, karşınızda" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Selvi'ye, "Abdulkadir bizi ağlatma, karıştırma oraları." diye karşılık verdi.

Erdoğan ardından Saadet Partisi'nin 6'lı masa ile ittifakını şöyle yorumladı:

Erbakan Hocamızın o vaatlerini gerçekleştiren olmamıza rağmen ve onunla o yolda yürümüş birisi olarak şu anda tabii birilerinin farklı zeminde bu adımlara karşı olanlarla beraber olmaları insanı ciddi manada yıkıyor.

Utanmak yerine bildiklerini okudular!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerinden utanmayan Saadetliler yine bildiklerini okudu.

Erdoğan'a Twitter hesabından cevap veren Millî Gazete yazarı ve Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Kaya, şu ifadeleri kullandı:

Ayasofya ibadete açıldı. Başörtüsü sorunu fiili olarak çözüldü. Taksim’e cami bir ihtiyaçtı yapıldı. Emeği geçenlere teşekkür ederiz. Peki, dindarlar olarak eskisi gibi “emin” insanlar mıyız? Adil vasfımızla öne çıkıyor muyuz? Hürriyet, ehliyet, liyakatte ne durumdayız?