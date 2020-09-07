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Aktüel Erdoğan: "Tarih boyunca ülkemizin bileğini diplomaside, savunmada, askeri alanda bükemeyenler silah olarak her zaman ekonomiye sarılmışlardır."
Aktüel

Erdoğan: "Tarih boyunca ülkemizin bileğini diplomaside, savunmada, askeri alanda bükemeyenler silah olarak her zaman ekonomiye sarılmışlardır."

Yeniakit Publisher
2020-09-07 14:03:14 -
Erdoğan: "Tarih boyunca ülkemizin bileğini diplomaside, savunmada, askeri alanda bükemeyenler silah olarak her zaman ekonomiye sarılmışlardır."
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