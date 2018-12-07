Erdoğan talimatı vermişti... Ve harekete geçildi

TİKA Bağdat Program Koordinatörü Cüneyt Esmer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın TİKA'ya verdiği talimat doğrultusunda tarihi Kayseri Çarşısı'nın onarımı çerçevesinde 7 Aralık tarihinde çarşıda enkaz kaldırma çalışmalarına başladık.” ifadesini kullandı.

Esmer, enkazın kaldırılmasının ardından çalışmada restorasyon sürecine geçileceğini kaydetti.

Irak Türkmen Cephesi Sözcüsü Ali Mehdi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, “Kayseri Çarşısı'nda enkaz kaldırma çalışması başladı.” dedi. Osmanlı eseri tarihi çarşının onarımının TİKA tarafından yapılmasının önemli olduğunu aktaran Mehdi, “TİKA'nın desteğiyle çarşının onarımı yapılacak. Bu bizim için oldukça önemli. Çünkü tarihi dokusu bozulmayacaktır.” diye konuştu.

"Minnettarız"

Kayseri Çarşısı esnaflarından İzettin Kemal, “Türkiye'ye bu zor günde yanımızda olmasından ve bu tarihi çarşıyı yeniden imar etmesinden dolayı minnettarız.” ifadesini kullandı.

Çarşının on yıllardır kendileri için ekmek kapısı olduğunu aktaran esnaftan Ömer Hasan,”Türkiye Cumhuriyeti ve tüm kuruluşlarına şükranlarımızı sunuyoruz. Türkiye olmasaydı buraları imar edecek kimse olmazdı.” şeklinde konuştu.

Kerkük kent merkezinde bulunan ve Osmanlı döneminde inşa edilen tarihi Kayseri Çarşısı'nda 26 Kasım'da henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıkmıştı. Yangın nedeniyle çarşıda bulunan çok sayıda iş yeri kullanılamaz hale gelmişti.