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Erdoğan talimatı verdi! Alparslan Türkeş'in evi müzeye dönüşüyor

MHP'nin Kurucu Genel Başkan merhum Alparslan Türkeş'in KKTC'nin başkenti Lefkoşa'da bulunan doğduğu ev, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla müzeye çevriliyor.

04 Şubat 2019 Pazartesi 17:21
Erdoğan talimatı verdi! Alparslan Türkeş'in evi müzeye dönüşüyor

Milliyetçi Hareket Partisi’nin (MHP) kurucusu ve merhum genel başkanı Alparslan Türkeş’in, doğduğu ve 8 yaşına kadar yaşadığı Lefkoşa’daki evi müze haline getirilecek.

Harabe görüntüsü ile uzun zamandır tartışma konusu olan ev, TİKA tarafından restore edildi. Aydın Denktaş'ın cenaze törenine katılmak için Ada'da olan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay ile Alparslan Türkeş'in oğlu Milletvekili Tuğrul Türkeş, çalışmaları yerinde inceledi. Oktay, evi birlikte gezdiği Türkeş'ten ev ile ilgili bilgiler aldı. Türkeş, Oktay'a, "Burası çöptü, düzeltildi" dedi.

Erdoğan'ın talimatı

İncelemeler sonrasında DHA'ya konuşan Tuğrul Türkeş, "Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatlarıyla restorasyon başladı" dedi.

"1920'li yıllarına ait tipik bir Kıbrıs evi yapıldığını" söyleyen Türkeş, "Babam burada ortaokula kadar yaşamıştı. Bu yaşına kadar kaldığı evin tipik aynısını yaptık. TİKA bu konuda öncülük etti. Evde babamın bir heykeli olacak. Eski günlerine ait fotoğraflar yer alacak. Burası babama yakışan bir müze olacak" diye konuştu. Türkeş, müzenin Mart ayı içerisinde açılacağını söyledi.

Açılışa programı müsait olması durumunda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da katılabileceği belirtildi.

Alparslan Türkeş, 1917 yılında Lefkoşa’da Haydarpaşa Mahallesi Kirlizade Sokağı 13 numaralı evde dünyaya geldi. Ailesiyle birlikte 1933’te Lefkoşa’yı terk ederek İstanbul’a taşınmıştı.

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Haber Tarihi: 04 Şubat 2019 Pazartesi 17:21
  1. İstanbul
  2. Aydın
  3. KKTC
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  6. Alparslan Türkeş'in evi müzeye dönüşüyor
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  10. Tuğrul Türkeş
  11. Restorasyon çalışmaları

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