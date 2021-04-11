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Ekonomi Erdoğan talimat verdi TMO alımlara başladı
Ekonomi

Erdoğan talimat verdi TMO alımlara başladı

Ramazan öncesi hem üreticiyi, hem tüketiciyi sevindiren haber Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan geldi.

Yeniakit Publisher
2021-04-11 13:15:00 -
Erdoğan talimat verdi TMO alımlara başladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO), çiftçinin elinde kalan 1 milyon 200 bin ton patates 250 bin ton soğan 750 bin ton çeltiği satın alacak. Bu ürünler 81 ilde ihtiyaç sahiplerine ücretsiz dağıtılacak.

İlk sevkiyat yapıldı

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın talimatıyla harekete geçen TMO, Türkiye’nin patates ambarı konumundaki Nevşehir’de üreticilerden tedarik edilen ürünlerin ilk sevkiyat işlemlerini gerçekleştirdi. Derinkuyu ilçesi Kuyulutatlar köyündeki çiftçilerden alınan ürün, 25 kilogramlık torbalara konulduktan sonra kamyona yüklenerek sevkiyata başlandı.

81 ile gönderilecek

TMO Yönetim Kurulu Başkanı ve Genel Müdürü Ahmet Güldal, yaptığı açıklamada, üreticiden TMO tarafından alımı yapılan patatesin 81 il valiliğince ihtiyaç sahiplerine dağıtılacağını belirtti. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele sürecinde patates tüketiminin düşmesi nedeniyle çiftçinin deposunda kalan ürünlerin değerlendirileceğini aktaran Güldal, şunları kaydetti: “Yeni hasat dönemi başlamadan önce çiftçinin deposundaki ürünün tüketilmesi için Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli’nin talimatıyla Nevşehir ve Niğde başta olmak üzere üreticinin elindeki ürünü tedarik ediyoruz. Patatesi, 25 kilogramlık çuvallara konularak teslim alıyoruz. Buradaki amaç üreticinin mali kaybını önleyip, giderlerini karşılamak ve ürünün ihtiyaç sahibi tüketicilerin sofralarına ulaştırmaktır.”

Üretici memnun

Deposundaki ürünü TMO tarafından alınan çiftçi İsmail Bilge de bu yıl tarlasından elde ettiği 120 ton patatesin yarısının depoda kaldığını, kararın kendilerini mutlu ettiğini söyledi.

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