Erdoğan talimat verdi! Bu sorunu çözün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün AK Parti milletvekilleriyle Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıda söz alan milletvekilleri illerindeki sorunları, teşkilatlardan gelen talepleri, bölgelerinin ihtiyaçlarını ve yapılan çalışmaları anlattı.

Toplantıda hastanelerde muayene olma ve randevu alma sürelerinin uzaması da ele alındı.

Hastanelerde yığılmalar başladı

Bazı vekilleri koronaviürüs sebebiyle hastanelerde muayene sürelerinin uzaması dolayısıyla vatandaşların randevu almakta zorlandığını, bu yüzden bazı bölgelerde nezle ve grip vakaları fazla olduğu için yığılmaların yaşandığı konusunda vatandaşlardan bazı şikâyetlerin geldiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı.

Çalışmalar başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili acil çalışma yapılması için talimat verdi.