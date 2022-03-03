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Siyaset Erdoğan talimat verdi! Bu sorunu çözün
Siyaset

Erdoğan talimat verdi! Bu sorunu çözün

Salgın sebebiyle hastanelerde randevu sürelerinin uzaması sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, bu sorunun çözülmesi için kurmaylarından çalışmalara başlamasını istedi.

Yeniakit Publisher
2022-03-03 10:39:00 -
Erdoğan talimat verdi! Bu sorunu çözün

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan geçtiğimiz gün AK Parti milletvekilleriyle Parti Genel Merkezi'nde bir araya geldi.

Toplantıda söz alan milletvekilleri illerindeki sorunları, teşkilatlardan gelen talepleri, bölgelerinin ihtiyaçlarını ve yapılan çalışmaları anlattı.

Toplantıda hastanelerde muayene olma ve randevu alma sürelerinin uzaması da ele alındı.

Hastanelerde yığılmalar başladı

Bazı vekilleri koronaviürüs sebebiyle hastanelerde muayene sürelerinin uzaması dolayısıyla vatandaşların randevu almakta zorlandığını, bu yüzden bazı bölgelerde nezle ve grip vakaları fazla olduğu için yığılmaların yaşandığı konusunda vatandaşlardan bazı şikâyetlerin geldiğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a aktardı.

Çalışmalar başlıyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan da konuyla ilgili acil çalışma yapılması için talimat verdi.

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Yorumlar

okur

grib ve nezle olan 65 yaş altındakilerin hastaneye gitmesi yasaklanmalı,virüs yüzünden getirilen, uygulandığı halde hiç bir işe yaramayan saçma sapan yasaklar ve kurallar hızla terk edilmeli,gerçek hasta olanların tedavisine başlanmalı,ülkemizin bütçesini boşaltan hergün 400 bin adet test yapılmasına hızla son verilmeli,bakın hastalık aşı ile azaldı diyorlar YALAN!,virüs sürecini tamamladı ve bitmeye doğru gidiyor,bir çok aşılı vefat etti ve yoğun bakıma kaldırıldı,virüsü tedavi ediyoruz diye,gerçekden tedaviye ihtiyacı olanlar hastaneye gidemedi,bu virüs oyunu toplumlarda o kadar büyük tahribatlar yaptıki acısını yıllarca çekeceğiz,bari hızla normalleşelimde zararları kapatmaya çalışalım...
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