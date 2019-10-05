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Erdoğan 'süresiz nafaka' ve 'çocuk icrası' zulmüyle ilgili müjdeyi verdi!

AK Parti'nin Kızılcahamam'da gerçekleştirdiği 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Akit'in sürekli gündeme getirdiği 'süresiz nafaka' ve 'çocuk icrası' zulmü ile ilgili düzenleme yapılacağını duyurdu. Erdoğan, nafaka ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenlemenin ikinci yargı paketinde yer aldığını ve icra yoluyla çocukların ana-babaya teslimi sona ereceğini ifade etti.

05 Ekim 2019 Cumartesi 18:17
Erdoğan 'süresiz nafaka' ve 'çocuk icrası' zulmüyle ilgili müjdeyi verdi!

Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin Kızılcahamam'da gerçekleştirilen 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı'nda yaptığı konuşmada uzun zamandır gündemi meşgul eden konulardan bir olan nafaka konusuna da önemli mesajlar verdi. Erdoğan, ''Yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenleme de ikinci pakette yer alacak başlıklardan biri. İcra yoluyla çocukların anne-babaya teslimi sona erecek'' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan şu ifadelerde bulundu:

''Nafaka düzenlemesi yapılacak''

Yeni yasama döneminde Meclis'ten en önemli beklentilerimizden biri yargı paketini yasalaştırması. Taahhütlerimiz doğrultusunda hazırlanan ilk paket tüm siyasi partilerin değerlendirilmesine sunulmuştur. Böyle önemli bir konunun en kısa sürede uzlaşmayla Meclis'ten geçmesidir. İkinci paketin hazırlıkları yapılıyor. Bu kapsamda idarelerin taraf olduğu bazı uyuşmazlıklar için zorunlu sulh yolu için müstakil bir düzenleme öngörülüyor. Denetimli serbestlik süresi yeniden belirleniyor. Yoksulluk nafakası ile ilgili tartışmaları sona erdirmeye yönelik düzenleme de ikinci pakette yer alacak başlıklardan biri. İcra yoluyla çocukların anne-babaya teslimi sona erecek.

 

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Haber Tarihi: 05 Ekim 2019 Cumartesi 18:17
  1. Recep Tayyip Erdoğan
  2. 29. İstişare ve Değerlendirme Toplantısı
  3. Kızılcahamam
  4. Cumhurbaşkanı Erdoğan
  5. süresiz nafaka
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  7. erdoğan nafaka açıklaması
  8. erdoğan nafaka çocuk icrası

YORUM YAZ

  • Serdar ŞimşekSerdar Şimşek8 dk önce
    Sırf nafaka için evlenip çocuk yapmadanboşanan şerefsizler var.Bu Süresiz nafaka yüzünden gençler evlenmekten kaçınıyor.

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