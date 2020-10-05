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Aktüel Erdoğan, Stoltenberg'i kabulünde, NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi gerektiğini vurguladı.
Aktüel

Erdoğan, Stoltenberg'i kabulünde, NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi gerektiğini vurguladı.

Yeniakit Publisher
2020-10-05 23:16:12 -
Erdoğan, Stoltenberg'i kabulünde, NATO müttefiklerinin Türkiye ile somut dayanışma sergilemesi gerektiğini vurguladı.
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