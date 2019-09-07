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Erdoğan: "Şovdan başka bir işe yaradıklarını görmediğimiz muhalefet belediyelerinin bıraktığı boşlukları kurumlarımız, imkanlarımızla biz kapatacağız"

07 Eylül 2019 Cumartesi 17:34
Erdoğan: "Şovdan başka bir işe yaradıklarını görmediğimiz muhalefet belediyelerinin bıraktığı boşlukları kurumlarımız, imkanlarımızla biz kapatacağız"
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Haber Tarihi: 07 Eylül 2019 Cumartesi 17:34
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