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Gündem Erdoğan sorusunu duyan Miçotakis geri adım attı! Merak edilen cevap
Gündem

Erdoğan sorusunu duyan Miçotakis geri adım attı! Merak edilen cevap

Doğu Akdeniz'de provokasyonu arttıran Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la ilgili soruya cevap verdi.

Yeniakit Publisher
2020-09-13 16:40:00 -
Erdoğan sorusunu duyan Miçotakis geri adım attı! Merak edilen cevap

Doğu Akdeniz’de Türkiye ile gerilim yaşayan Yunanistan provokasyonlarına devam ederek Avrupa Birliği ülkelerini arkasına almaya devam ediyor.

Meis adasına asker çıkarma krizinden sonra Türkiye’den peş peşe açıklamalar geldi. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, "Barıştan yanayız ama haklarımızı da çiğnetmeyiz" dedi.

Yunanistan Başbakanı Kiriakos Miçotakis Selanik’te katıldığı bir programda geri adım atarak ‘diyalog’ mesajı verdi.

Miçotakis, Başkan Erdoğan'la görüşür müsünüz sorusuna ise, 'Görüşürüm, görüşmek görüşmemekten daha iyidir' ifadeleriyle cevap verdi.

Miçotakis, '2016'daki koşullarda yeniden görüşebiliriz. Sorunu çözmenin tek yolu diyalog' ifadelerini kullandı.

Her fırsatta küstahlığını gösteren Miçotakis, 18 adet Dassault yapımı Rafale savaş uçağı alacağını ifade etti.

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Yorumlar

Milli Şuur

Geri adımı Erdogan attı..oruç reis gemisi geri döndü...millet herşeyi görüyor.....
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asabi

Neyi konuşacağız maalesef geri adım attik
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