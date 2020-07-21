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Aktüel

Erdoğan: "Son iki yılda terör örgütü PKK'ya yönelik 224 bini kırsalda, 10 binden fazlası şehirlerde 234 binin üzerinde operasyon gerçekleştirdik."

Yeniakit Publisher
2020-07-21 14:57:05 -
Erdoğan: "Son iki yılda terör örgütü PKK'ya yönelik 224 bini kırsalda, 10 binden fazlası şehirlerde 234 binin üzerinde operasyon gerçekleştirdik."
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