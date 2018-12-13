Erdoğan resti çekti! "İtiraz istemiyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki parti arasındaki işbirliğine yönelik çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını hatırlattı. Edinilen bilgilere göre Erdoğan’ın, MHP ile yapılacak işbirliği konusunda herkesin söylemlerine dikkat etmesini istediği, Cumhur İttifakı’na halel getirecek açıklamalardan kaçınılması uyarısında bulunduğu öğrenildi. AK Parti’nin açıkladığı veya MHP ile yapılacak işbirliği kapsamında açıklanacak adaylar konusunda da uyarıda bulunan Erdoğan “Aday belirleme sürecinde her türlü tartışmayı yapabiliriz. Herkes istediğini söyleyebilir. Ancak aday açıklandıktan sonra itiraz eden olursa sert tepki gösteririm. ‘Şu olursa oy vermem, bu olursa oy vermem’ gibi değerlendirmeler yapılıyor. Bunu kabul etmem mümkün değil. Herkes genel merkezimizin aldığı kararlara uymalı ve saygı göstermeli” diye konuştu.

İlçelerde de işbirliği yapılacak

MKYK’da MHP ile yapılacak işbirliğinin detaylarına girilmedi ancak 6 il üzerinde değerlendirme yapıldığı ve 30 büyükşehrin ilçeleri konusunda da işbirliği olacağı bilgisi verildi. Bu kapsamda, AK Parti’nin bazı ilçelerde MHP’nin adayını, MHP’nin de AK Parti’nin adayını destekleyeceği, muhalefetin elinde bulunan ilçelerde ise ikinci parti konumundaki partinin adayının destekleneceğini dile getirildi.

(Türkiye)