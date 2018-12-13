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Erdoğan resti çekti! "İtiraz istemiyorum"

AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, önceki gün yapılan AK Parti MKYK toplantısında yerel seçimlere yönelik önemli değerlendirmelerde bulundu. Edinilen bilgilere göre Erdoğan, MHP ile yapılacak işbirliği konusunda herkesin söylemlerine dikkat etmesini istedi.

13 Aralık 2018 Perşembe 11:41
Erdoğan resti çekti! "İtiraz istemiyorum"

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşmesine dikkat çeken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, iki parti arasındaki işbirliğine yönelik çalışmaların kısa süre içinde tamamlanacağını hatırlattı. Edinilen bilgilere göre Erdoğan’ın, MHP ile yapılacak işbirliği konusunda herkesin söylemlerine dikkat etmesini istediği, Cumhur İttifakı’na halel getirecek açıklamalardan kaçınılması uyarısında bulunduğu öğrenildi. AK Parti’nin açıkladığı veya MHP ile yapılacak işbirliği kapsamında açıklanacak adaylar konusunda da uyarıda bulunan Erdoğan “Aday belirleme sürecinde her türlü tartışmayı yapabiliriz. Herkes istediğini söyleyebilir. Ancak aday açıklandıktan sonra itiraz eden olursa sert tepki gösteririm. ‘Şu olursa oy vermem, bu olursa oy vermem’ gibi değerlendirmeler yapılıyor. Bunu kabul etmem mümkün değil. Herkes genel merkezimizin aldığı kararlara uymalı ve saygı göstermeli” diye konuştu.

İlçelerde de işbirliği yapılacak

MKYK’da MHP ile yapılacak işbirliğinin detaylarına girilmedi ancak 6 il üzerinde değerlendirme yapıldığı ve 30 büyükşehrin ilçeleri konusunda da işbirliği olacağı bilgisi verildi. Bu kapsamda, AK Parti’nin bazı ilçelerde MHP’nin adayını, MHP’nin de AK Parti’nin adayını destekleyeceği, muhalefetin elinde bulunan ilçelerde ise ikinci parti konumundaki partinin adayının destekleneceğini dile getirildi.

(Türkiye)

Haber Tarihi: 13 Aralık 2018 Perşembe 11:41
  1. MHP
  2. Erdoğan
  3. uyarı
  4. ittifak
  5. Devlet Bahçeli
  6. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
  7. Cumhur İttifakı

YORUM YAZ

  • YemedimYemedim10 dk önce
    Aklım fikrim ekonomi hiç kimse seçimde benim oyumu ali cengizoyunuylasınır operasyonuyla vatan millet Sakarya edebiyatıyla dikkatimidağıtıp oyumu alamaz.Seçimde ekonomiyedair haberler yapılmamasının sebebi vatandaşı ayıktırmama çabası. Bir ay önce atıp tutup birbirinizi kırıyordunuz ne oldu. Oy kaybımecbur ediyor. Dış mihraklar sizin tıpkı chplilerin Atatürk'ün arkasınasaklandığı gibi saklandığınız maskebeceriksizlik örtünüz oldu. Birdedolar hala 4dün altına düşmedi 5e kadar dış mihrakların yaptığı ortada 5den7ye kadar sizin mamul.
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