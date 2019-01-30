Erdoğan 'reis' esprisiyle Oktay Kaynarca'yı güldürdü

Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın başrolü Oktay Kaynarca'ya dizide "reis" diye hitap edildiği hatırlatan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, "Burada bir tane reis var" diyerek ünlü oyuncuyu güldürdü.

"Artık gerisi sizin işiniz"

Son dönemin en çok konuşulan konularından biri olan sinemada promosyonlu bilet tartışması Külliye'de gerçekleşen toplantıda çözüldü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşme sırasında yeni sinema yasasını da imzaladı.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirilen basına kapalı kabul, 1 saat 10 dakika sürdü.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Sektör temsilcileri olarak çok güzel bir söylem birlikteliği oluşturmuşsunuz. Biz yasayı çıkardık artık gerisi sizin işiniz. Bu sektörü, Türk sinemasını tek ele bırakmayın. Buradan Mevlana gibi büyük projeler çıkabilir" dedi.

"Burada bir tane reis var"

'Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz' dizisinin başrol oyuncusu Oktay Kaynarca, "Bizim dizimizi de izlemiyorsunuz sanırım. Sayın Bahçeli, hep bizim diziden bahsediyor" dedi. Erdoğan ise "Olur mu öyle şey? Ben de izliyorum." karşılığını verdi.

Sohbet sırasında Erdoğan'a, dizide Kaynarca'ya "reis" dendiği hatırlatılınca, Erdoğan "Burada bir tane reis var" diye espri yaptı.

Çok sayıda isim katıldı

Kabule, Birol Güven, Şükrü Avşar, Timur Savcı, Cemal Okan, Muzaffer Yıldırım, Çağrı Özeren, Fatih Aksoy, Necati Akpınar, Kerem Çatay, Mehmet Bozdağ, Serdar Öğretici, Raci Şaşmaz, Şahan Gökbakar, Yılmaz Erdoğan, Mahsun Kırmızıgül, Bülent İnal, Burak Özçivit, Oktay Kaynarca, Ata Demirer, Tamer Karadağlı, Şoray Uzun, Demet Akbağ, Onur Tan, Bahadır Özdener, Elif Dağdeviren ve Şükrü Erol Avcı katıldı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Özel Kalem Müdürü Hasan Doğan ve Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Politikaları Üyesi Fecir Alptekin de kabulde yer aldı.